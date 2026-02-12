iOS 26.3 è ufficialmente disponibile da oggi: ecco tutte le novità

Le novità di iOS 26.3

Le novità introdotte non sono estremamente rilevanti, ma sono sicuramente utili. Prima di tutto, è stato semplificato il trasferimento di dati da iPhone ad Android. Basterà avvicinare i due dispositivi, effettuare il collegamento e trasferire password, messaggi o note (purché non siano bloccate). In questo modo non dovrete installare applicazioni aggiuntive.

Si è parlato molto anche dell'inoltro delle notifiche su accessori di terze parti. Come vi abbiamo già spiegato in precedenza, è possibile trasmettere le notifiche su un accessorio di terze parti non Apple (ad esempio uno smartwatch Android). Gli utenti potranno quindi visualizzare l'intero contenuto delle notifiche sul dispositivo, controllando da quali app riceverle esattamente. Tuttavia, sappiate che sono legate a un singolo dispositivo alla volta: se l'inoltro è abilitato su uno smartwatch di terze parti, non potrete visualizzare le notifiche su Apple Watch e viceversa. L'opzione è presente nella sezione Notifiche dell'app Impostazioni ed era tra i numerosi requisiti che Apple doveva soddisfare per conformarsi al Digital Markets Act dell'UE.

L'inoltro delle notifiche su accessori di terze parti

Con questa versione sono presenti anche gli aggiornamenti di sicurezza in background, una novità pensata per offrire ulteriori protezioni tra un update software e l'altro, per componenti come il browser Safari, l'insieme del framework WebKit e altre librerie di sistema che beneficiano di patch di sicurezza più piccole.