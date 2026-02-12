iOS 26.3 è ufficialmente disponibile da oggi: ecco tutte le novità

Dopo aver distribuito la versione Release Candidate la scorsa settimana, iOS 26.3 è ufficialmente disponibile per tutti gli utenti. Per scaricare l'aggiornamento basterà andare nelle Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Vediamo quindi le principali novità.
Le novità di iOS 26.3
Le novità introdotte non sono estremamente rilevanti, ma sono sicuramente utili. Prima di tutto, è stato semplificato il trasferimento di dati da iPhone ad Android. Basterà avvicinare i due dispositivi, effettuare il collegamento e trasferire password, messaggi o note (purché non siano bloccate). In questo modo non dovrete installare applicazioni aggiuntive.
Si è parlato molto anche dell'inoltro delle notifiche su accessori di terze parti. Come vi abbiamo già spiegato in precedenza, è possibile trasmettere le notifiche su un accessorio di terze parti non Apple (ad esempio uno smartwatch Android). Gli utenti potranno quindi visualizzare l'intero contenuto delle notifiche sul dispositivo, controllando da quali app riceverle esattamente. Tuttavia, sappiate che sono legate a un singolo dispositivo alla volta: se l'inoltro è abilitato su uno smartwatch di terze parti, non potrete visualizzare le notifiche su Apple Watch e viceversa. L'opzione è presente nella sezione Notifiche dell'app Impostazioni ed era tra i numerosi requisiti che Apple doveva soddisfare per conformarsi al Digital Markets Act dell'UE.
Con questa versione sono presenti anche gli aggiornamenti di sicurezza in background, una novità pensata per offrire ulteriori protezioni tra un update software e l'altro, per componenti come il browser Safari, l'insieme del framework WebKit e altre librerie di sistema che beneficiano di patch di sicurezza più piccole.
Ulteriori cambiamenti
Altre novità meno significative riguardano gli Sfondi Meteo con stili che reagiscono alle vere condizioni atmosferiche. Inoltre, è presente una nuova impostazione che consente agli operatori di attivare o disattivare la crittografia end-to-end per messaggi RCS.
Ulteriori aggiunte sono legate all'accoppiamento di prossimità anche per cuffie e smartwatch di terze parti, che potranno quindi essere accoppiati a un dispositivo iOS con un solo tocco, in modo simile agli AirPods, avvicinando l'accessorio a un iPhone o iPad. Ricordiamo che sono disponibili anche le versioni macOS Tahoe 26.3, iPadOS 26.3, tvOS 26.3 watchOS 26.3, HomePod 26.3 e visionOS 26.3. Se notate altre novità che non abbiamo menzionato, fatecelo sapere nei commenti qui sotto e aggiorneremo prontamente l'articolo. Nel frattempo, la nuova Siri sarebbe stata rimandata nuovamente.