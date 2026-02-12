16

Marathon sarà parte dello State of Play e avrà una diretta dedicata subito dopo

Non vi sorprenderà scoprire che Marathon, lo sparatutto di Bungie, sarà parte dello State of Play di questa sera, ma potrebbe invece attirare l'attenzione il fatto che ci sarà una diretta dedicata subito dopo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/02/2026
Un personaggio di Marathon in un liquido bianco e blu
Marathon
Marathon
Questa sera andrà in onda lo State of Play di Sony Interactive Entertainment, oltre un'ora di annunci che includeranno indie, AAA di terze parti e anche giochi di PlayStation Studios. Quali? Non abbiamo una lista completa, ma è stato confermato ufficialmente che sarà incluso anche Marathon.

Ricordiamo che Marathon è lo sparatutto a estrazione di Bungie, già autori di Destiny. La data di uscita è fissata per il 5 marzo, quindi non stupisce che l'editore e lo sviluppatore vogliano dare spazio al videogioco durante lo State of Play.

C'è però un dettaglio aggiuntivo: subito dopo lo State of Play ci sarà una diretta aggiuntiva dedicata unicamente a Marathon.

Cosa ha detto Bungie su Marathon

Tramite Discord, il team di Marathon ha scritto: "Ciao a tutti, siamo entusiasti di annunciare che il 12 febbraio, a partire dalle 23:00 [ndr, l'orario è stato adattato al nostro fuso orario], faremo parte del PlayStation State of Play! Unitevi allo streaming e aiutateci a condividere l'entusiasmo per Marathon."

Come anticipato, subito dopo ci sarà però altro da vedere: "Una volta terminato lo show, sintonizzatevi per una diretta streaming di gameplay con alcuni ospiti speciali e il nostro game director, Joe Ziegler, che inizierà verso la mezzanotte [ndr, l'orario è stato adattato al nostro fuso orario]. Infine, abbiamo visto alcune speculazioni sulla pubblicazione di una versione di prova questo weekend. Non arriverà questo fine settimana: vi comunicheremo le date in anticipo, in modo che abbiate più tempo per organizzarvi."

Ogni stagione di Marathon sarà come una lunga avventura roguelike Ogni stagione di Marathon sarà come una lunga avventura roguelike

Per Sony è ovviamente molto importante che Marathon riesca a ottenere un rapido successo, visto che vari dei suoi progetti live service sono naufragati al lancio o prima. Forse a questo giro le cose andranno bene, visto che Marathon è arrivato in Top 10 tra i più venduti su Steam, poco dopo l'avvio dei preacquisti.

