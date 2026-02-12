Marathon sarà parte dello State of Play e avrà una diretta dedicata subito dopo

Ricordiamo che Marathon è lo sparatutto a estrazione di Bungie , già autori di Destiny. La data di uscita è fissata per il 5 marzo, quindi non stupisce che l'editore e lo sviluppatore vogliano dare spazio al videogioco durante lo State of Play.

Questa sera andrà in onda lo State of Play di Sony Interactive Entertainment, oltre un'ora di annunci che includeranno indie, AAA di terze parti e anche giochi di PlayStation Studios. Quali? Non abbiamo una lista completa, ma è stato confermato ufficialmente che sarà incluso anche Marathon .

Cosa ha detto Bungie su Marathon

Tramite Discord, il team di Marathon ha scritto: "Ciao a tutti, siamo entusiasti di annunciare che il 12 febbraio, a partire dalle 23:00 [ndr, l'orario è stato adattato al nostro fuso orario], faremo parte del PlayStation State of Play! Unitevi allo streaming e aiutateci a condividere l'entusiasmo per Marathon."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come anticipato, subito dopo ci sarà però altro da vedere: "Una volta terminato lo show, sintonizzatevi per una diretta streaming di gameplay con alcuni ospiti speciali e il nostro game director, Joe Ziegler, che inizierà verso la mezzanotte [ndr, l'orario è stato adattato al nostro fuso orario]. Infine, abbiamo visto alcune speculazioni sulla pubblicazione di una versione di prova questo weekend. Non arriverà questo fine settimana: vi comunicheremo le date in anticipo, in modo che abbiate più tempo per organizzarvi."

Per Sony è ovviamente molto importante che Marathon riesca a ottenere un rapido successo, visto che vari dei suoi progetti live service sono naufragati al lancio o prima. Forse a questo giro le cose andranno bene, visto che Marathon è arrivato in Top 10 tra i più venduti su Steam, poco dopo l'avvio dei preacquisti.