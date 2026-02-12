Marathon sarà parte dello State of Play e avrà una diretta dedicata subito dopo

Questa sera andrà in onda lo State of Play di Sony Interactive Entertainment, oltre un'ora di annunci che includeranno indie, AAA di terze parti e anche giochi di PlayStation Studios. Quali? Non abbiamo una lista completa, ma è stato confermato ufficialmente che sarà incluso anche Marathon.
Ricordiamo che Marathon è lo sparatutto a estrazione di Bungie, già autori di Destiny. La data di uscita è fissata per il 5 marzo, quindi non stupisce che l'editore e lo sviluppatore vogliano dare spazio al videogioco durante lo State of Play.
C'è però un dettaglio aggiuntivo: subito dopo lo State of Play ci sarà una diretta aggiuntiva dedicata unicamente a Marathon.
Cosa ha detto Bungie su Marathon
Tramite Discord, il team di Marathon ha scritto: "Ciao a tutti, siamo entusiasti di annunciare che il 12 febbraio, a partire dalle 23:00 [ndr, l'orario è stato adattato al nostro fuso orario], faremo parte del PlayStation State of Play! Unitevi allo streaming e aiutateci a condividere l'entusiasmo per Marathon."
Come anticipato, subito dopo ci sarà però altro da vedere: "Una volta terminato lo show, sintonizzatevi per una diretta streaming di gameplay con alcuni ospiti speciali e il nostro game director, Joe Ziegler, che inizierà verso la mezzanotte [ndr, l'orario è stato adattato al nostro fuso orario]. Infine, abbiamo visto alcune speculazioni sulla pubblicazione di una versione di prova questo weekend. Non arriverà questo fine settimana: vi comunicheremo le date in anticipo, in modo che abbiate più tempo per organizzarvi."
Per Sony è ovviamente molto importante che Marathon riesca a ottenere un rapido successo, visto che vari dei suoi progetti live service sono naufragati al lancio o prima. Forse a questo giro le cose andranno bene, visto che Marathon è arrivato in Top 10 tra i più venduti su Steam, poco dopo l'avvio dei preacquisti.