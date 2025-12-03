Gli Evanescence si esibiranno ai The Game Awards con un brano di Devil May Cry

Saranno dunque gli Evanescence i protagonisti dell'ormai tradizionale appuntamento musicale dei The Game Awards, che negli anni ha visto la partecipazione di artisti come Imagine Dragons, Green Day, CHVRCHES ed Eddie Vedder , fra gli altri.

"Per tutti i fan di Dante là fuori: potrebbero esserci alcune eccitanti novità riguardanti la seconda stagione dello show. Ci vediamo lì", ha aggiunto la co-fondatrice del gruppo gothic metal, che ha venduto finora oltre 25 milioni di album in tutto il mondo.

"Sono davvero entusiasta di annunciare che suoneremo il brano Afterlife dalla serie Netflix di Devil May Cry durante la nuova edizione dei The Game Awards, il prossimo 11 dicembre", ha dichiarato la cantante Amy Lee nel messaggio che trovate in calce.

Geoff Keighley ha annunciato che gli Evanescence si esibiranno ai The Game Awards e per l'occasione suoneranno il brano Afterlife, tratto dalla serie animata di Devil May Cry disponibile su Netflix.

Un'edizione dal grande potenziale

Mentre si continua a parlare del gioco misterioso dei The Game Awards, che a quanto pare non è la nuova espansione di Diablo 4 né è legato in alcun modo a God of War, stando alle dichiarazioni di Cory Barlog, non c'è dubbio che l'edizione 2025 dei The Game Awards sia molto attesa.

Le nomination dei The Game Awards includono infatti diversi titoli di grande spessore, ma si guarda con interesse soprattutto a ciò che verrà annunciato nel corso della cerimonia.