Il cosplay di Vi e Caitlyn da Arcane firmato narga_lifestream e kristy_rein è un gioiello

narga_lifestream e kristy_rein hanno dato vita a una straordinaria collaborazione per realizzare un cosplay di Vi e Caitlyn da Arcane che potesse donare davvero vita ai due celebri personaggi della serie animata basata su League of Legends.

Peccato non ci sarà una terza stagione

Come sappiamo, Arcane non si spingerà oltre la Stagione 2 perché gli autori ritengono di aver raccontato la propria storia in maniera completa, e insistere per allungarla in qualche modo l'avrebbe probabilmente snaturata.

Ad ogni modo, le due splendide stagioni di Arcane sono bastate a conquistare il mondo delle cosplayer, che nel corso del tempo si sono divertite a interpretare i vari personaggi della serie: dalla Jinx di Lizzle Lestrange a quella di Kalinka Fox, dalla Vi di Alyson Tabbitha a quella di Shirogane, ne abbiamo viste delle belle.