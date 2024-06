Le nuove armi di Elden Ring Shadow of the Erdtree renderanno inutili quelle vecchie? Miyazaki dice la sua

Come è stato spiegato più e più volte, l'espansione di Elden Ring, Shadow of the Erdtree , introduce tante nuove armi , ma anche (e forse questa è la parte più interessante) nuove categorie di armi. A questo punto viene però un dubbio: non è che le nuove armi saranno troppo potenti e talmente più interessanti rispetto a quelle base, da far sì che le nostre armi preferite del gioco base diventeranno obsolete?

La parole di Miyazaki sulle armi di Elden Ring Shadow of the Erdtree

Miyazaki, parlando con CNET, ha spiegato: "Le nuove classi delle armi non saranno necessariamente e chiaramente migliori rispetto alle classi di armi che già sono disponibili, quindi non penso che i giocatori percepiranno un cambiamento drastico e insormontabile per quanto riguarda la curva delle difficoltà [del gioco base] solo perché ora hanno accesso a queste nuove armi."

Successivamente, Miyazaki aggiunge: "Certe armi potrebbero essere migliori contro certi boss? Forse." Ma in questo caso non si tratta di potenza, ma semplicemente del fatto che i nuovi set di mosse d'attacco potrebbero essere più utili in situazioni specifiche.

Infine, afferma anche che nel PvP (Giocatore contro Giocatore) le armi non dovrebbero cambiare gli equilibri in modo drastico. Spiega che naturalmente ci saranno nuove strategie e se non si compra il DLC non potremo imitare gli avversari. A suo dure però l'esperienza finale non sarà negativa in ogni caso.

Infine vi lasciamo alla nostra recensione di Shadow of the Erdtree.