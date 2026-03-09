Ys Memoire: Revelations in Celceta ha una data di uscita su Nintendo Switch

I preordini della versione digitale apriranno nelle prossime ore sull'eShop al prezzo di 29,99 euro , con uno sconto del 15% valido fino al 4 maggio. È prevista anche una versione fisica, pubblicata tramite il Marvelous USA Online Store al prezzo di 59,99 dollari. Al momento non è chiaro se arriverà anche in Europa, ma se siete interessati vale la pena monitorare la versione europea del sito a questo indirizzo .

XSEED Games e Marvelous hanno annunciato la data di uscita di Ys Memoire: Revelations in Celceta per Nintendo Switch. Il debutto dell'action GDR di Nihon Falcom è fissato per il 28 aprile .

L'avventura a Celceta di Adol Christin arriva anche su Nintendo Switch

Il gioco era stato pubblicato in Giappone lo scorso maggio e si tratta di una conversione dell'originale Ys: Memories of Celceta uscito nei nostri lidi su PS4, PC (Steam) e PS Vita tra il 2012 e il 2020. La versione Nintendo Switch vanta anche una colonna sonora completamente riarrangiata.

Ys Memoire: Revelations in Celceta è un action GDR cronologicamente è ambientato un anno dopo gli eventi Ys X: Nordics e un anno prima quelli di Ys: The Oath in Felghana. In questo episodio il protagonista Adol Christin è impegnato a ricostruire la propria memoria perduta mentre esplora la misteriosa foresta di Celceta su commissione del governo di Casnan. L'esplorazione è al centro dell'esperienza, con dungeon intricati, segreti nascosti e una mappa che si espande man mano che Adol recupera frammenti della sua memoria. La storia intreccia mistero, scoperta e un ritmo d'azione costante, rendendo questo capitolo uno dei più apprezzati della serie Ys per intensità e senso dell'avventura.