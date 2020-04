Totally Reliable Delivery Service è gratis su Epic Games Store, in attesa dei nuovi giochi di oggi

Aggiornamento: Come segnalato, il gioco è disponibile da oggi anche nel catalogo di Xbox Game Pass, su Xbox One.

Totally Reliable Delivery Service è un nuovo gioco, distribuito gratis a tempo limitato su Epic Games Store ma disponibile anche sulle altre piattaforme, ovvero PS4, Nintendo Switch e Xbox One.

Il gioco è di per sé un titolo interessante nel suo bizzarro umorismo: si tratta di un action che mette in scena una folle "simulazione" di corriere, che sfrutta un ampio sandbox aperto e una gestione della fisica piuttosto strana per creare sfide veramente sopra le righe.

Nel gioco ci troviamo a controllare dei personaggi che rispondono alle leggi della fisica in maniera alquanto esagerata, guidando un'infinità di mezzi diversi per cercare di portare a destinazione le consegne all'interno di una ridente isola che, inaspettatamente, può diventare teatro di distruzione.

Totally Reliable Delivery Service, disponibile su Epic Games Store a questo indirizzo, è sviluppato da TinyBuild e si presenta come un titolo da provare, soprattutto considerando che è appunto gratuito da oggi fino all'8 aprile. Si tratta, dunque, di uno dei giochi gratis della settimana sullo store di Epic Games.

Ricordiamo infatti che World War Z è gratis ancora su Epic Games Store fino a oggi pomeriggio alle 17:00, insieme a Figment, Drawful 2 e Tormentator x Punisher. Da oggi alle ore 17:00 partiranno invece le nuove offerte, ovvero Gone Home e Hob gratuiti per una settimana, oltre al suddetto Totally Reliable Delivery Service, dunque.

Torneremo poi a segnalare l'avvio delle nuove offerte di giochi gratis su Epic Games Store più tardi, perché contemporaneamente ci sarà anche l'annuncio dei nuovi titoli che verranno regalati per la settimana prossima.