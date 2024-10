Blizzard ha annunciato il Warcraft Direct per festeggiare i 30 anni della serie

Una lunga storia

Warcraft nacque trent'anni fa come un clone più rifinito di Dune II (dichiarato da Blizzard stessa). Da allora la serie è cresciuta moltissimo, affermandosi soprattutto con l'MMORPG World of Warcraft, di cui sono state pubblicate innumerevole espansioni e che ancora continua.

Blizzard promette in merito all'evento: "È un anno importante per l'universo di Warcraft! Che tu sia un fan di Hearthstone, che ti sia unito al caos di Warcraft Rumble, che ti sia avventurato nel mondo di Azeroth per la prima volta con Warcraft: Orcs and Humans o che stia giocando a World of Warcraft, c'è qualcosa per tutti nel nostro stream in diretta del 30° Anniversario di Warcraft."

Inoltre, sarà festeggiato anche il ventennale di World of Warcraft, con la trasmissione del concerto "World of Warcraft: 20 Years of Music", registrato dal vivo in Svizzera ed eseguito da 21st Century Orchestra, Tale of Fantasy Chorus, Ardito Choir e Madrijazz Choir, per un ensemble di 190 artisti che ripercorrerà l'intera storia musicale della seriee. Per festeggiare, ci saranno anche delle ricompense in gioco per Hearthstone, Warcraft Rumble e World of Warcraft.

Potrete guardare l'evento su Twitch, YouTube e TikTok.