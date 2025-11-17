Prenota il controller Pro per Nintendo Switch 2 a tema Resident Evil Requiem al prezzo minimo garantito su Amazon

Amazon, da oggi, mette a disposizione dei fan di Resident Evil e possessori di una Switch 2 una vera e propria chicca: è possibile effettuare la prenotazione del controller Pro a tema RE Requiem al prezzo minimo garantito sulla piattaforma di 99,99€. Puoi prenotare il controller direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Questo controller combina precisione, comfort e funzionalità avanzate e celebra l'iconico franchise horror di Capcom con un design esclusivo dedicato a Resident Evil Requiem. Si tratta di un prodotto in uscita per il prossimo anno, in particolare segnaliamo che questo controller sarà disponibile a partire dal 27 febbraio 2026.