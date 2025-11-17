Prenota il controller Pro per Nintendo Switch 2 a tema Resident Evil Requiem al prezzo minimo garantito su Amazon

Amazon, da oggi, mette a disposizione dei fan di Resident Evil e possessori di una Switch 2 una vera e propria chicca: è possibile effettuare la prenotazione del controller Pro a tema RE Requiem al prezzo minimo garantito sulla piattaforma di 99,99€. Puoi prenotare il controller direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Questo controller combina precisione, comfort e funzionalità avanzate e celebra l'iconico franchise horror di Capcom con un design esclusivo dedicato a Resident Evil Requiem. Si tratta di un prodotto in uscita per il prossimo anno, in particolare segnaliamo che questo controller sarà disponibile a partire dal 27 febbraio 2026.
Ulteriori dettagli tecnici
Dal punto di vista tecnico, il controller introduce il nuovo Rumble HD 2, una versione migliorata del sistema di vibrazione aptica, ora più preciso e immersivo. I comandi di movimento permettono un gameplay più intuitivo nei titoli compatibili, mentre l'integrazione del nuovo pulsante C consente di avviare immediatamente la funzione GameChat, facilitando la comunicazione durante le sessioni online.
Non mancano funzionalità ormai: il pulsante di cattura per registrare momenti di gioco e condividerli rapidamente, e una presa audio mini-jack stereo da 3,5 mm a 4 contatti (standard CTIA), ideale per collegare cuffie e microfoni senza adattatori. Completano il profilo i pulsanti GL/GR configurabili.