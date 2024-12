La colonna sonora di Sonic X Shadow Generations è disponibile su Spotify e altri servizi musicali

Uno dei punti di forza di Sonic X Shadow Generations è rappresentato senza ombra di dubbio dalla sua ricca e variegata colonna sonora, che ora potrete ascoltare ovunque e in qualsiasi momento, dato che Sega ha pubblicato l'album con le tracce del gioco su Spotify e altri servizi musicali.

In totale parliamo di 52 musiche che portano la firma di artisti come Jun Senoue, Tomya Ohtani, Yuzuru Jinma, Kenichi Tokoi, Crush 40 e Hidekuni Horita, e includono tracce molto apprezzate come "All Hail Shadow (Remix)", "Chaos Control", "Without You", Boss Battle: Metal Overlord (What I'm Made of...) e tante altre ancora.