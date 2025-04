The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered e l'originale a confronto in un video

Con il lancio a "sorpresa" di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered di ieri, ElAnalistaDeBits non si è lasciato sfuggire l'occasione per pubblicare un video che compara l'originale uscito nell'ormai lontano 2006 con la versione rimasterizzata e tirata a lucido da Virtuos. Potrete visionarlo tramite il player sottostante.

Il filmato ci dà modo di constatare il grande lavoro fatto dagli sviluppatori per dare nuova vita alla regione di Cyrodiil tramite l'ausilio dell'Unreal Engine 5 e sfruttando tecnologie grafiche odierne.