Myth: Twice Born Edition è la rimasterizzazione completa della serie di strategici di Bungie

Bungie non è solo live service come Marathon o Destiny , ma ha anche un passato di titoli più tradizionali molto amati, che contano ancora oggi una nutrita schiera di appassionati. Non parliamo solo degli Halo, che chiaramente hanno reso Bungie quella che è, ma anche di titoli come il meno conosciuto Oni o gli strategici della serie Myth. Proprio questo ultimi sono stati appena rimasterizzati da un gruppo di fan, che per la gioia di tutti ha lanciato Myth: Twice Born Edition .

Atto d'amore

Si tratta di un pacchetto che comprende le versioni rimasterizzate di Myth: The Fallen Lords e Myth 2: Soulblighter, nonché dell'espansione Chimera (realizzata anch'essa dalla comunità) e di altri contenuti collegati.

Il tutto è completamente gratuito. Interessante il fatto che, nonostante si tratti di un progetto non ufficiale, sia stato supportato anche da membri storici di Bungie (c'è chi ha dato consigli e chi ha dato semplicemente il suo avallo) e vanti un artwork originale di Mark R. Bernal, artista proveniente sempre dal celebre studio.

Provandolo è facile accorgersi che si tratta davvero di un gioiello; una rimasterizzazione con i controfiocchi che non sfigurerebbe di fronte alle migliori di Nightdive Studios. Non abbiamo citato lo studio di tante rimasterizzazioni di successo a caso, perché in effetti Myth: Twice Born Edition doveva essere pubblicato proprio sotto etichetta Nightdive, ma Take-Two non ha voluto concedere i diritti dei Myth, quindi gli sviluppatori hanno deciso di lanciarlo lo stesso in forma gratuita, per non buttare tutto il lavoro fatto.

Purtroppo, la mancanza di supporto ufficiale dell'editore ha comportato la necessità di spezzettare un po' il pacchetto e spetta al giocatore riassemblare il tutto per giocare. Inoltre, ha impedito agli sviluppatori di includere i contenuti sotto copyright. Quindi, per installarlo, dovete reperire voi una copia di Myth 2: Soulblighter (il primo capitolo non è richiesto). Non è difficile trovarne di usate, se volete rimanere nella legalità, sappiate che i torrenti sono infiniti e vanno tutti verso il mare. Purtroppo i Myth non sono disponibili legalmente in nessun negozio digitale. Dato che con l'usato gli sviluppatori non guadagnano comunque niente, fate ciò che vi dice il cuore.

Per scaricare Myth: Twice Born Edition andate pure sul sito ufficiale, dove troverete anche tutte le istruzioni necessarie per l'installazione.