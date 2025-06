YouTube introduce nuove funzioni basate sull'IA: ecco cosa cambia per gli utenti e i creator

L'intelligenza artificiale, ormai, è un elemento presente in ogni realtà e contesto del mondo digitale. Ogni piattaforma sta testando diversi modi per integrarla al meglio e per potenziare l'esperienza degli utenti attivi sulla piattaforma stessa. L'ultimo caso di integrazione dell'IA vede come protagonista YouTube che sta lavorando all'introduzione di nuove funzionalità basate proprio sull'intelligenza artificiale.

I riassunti brevi generati dall'IA su YouTube

Questa funzione, che ricorda come già detto quella già adottata da Big G con AI Overviews - e che in parte è riconducibile anche alla recente introduzione dei riepiloghi dei messaggi non letti in WhatsApp - consiste in brevi descrizioni, o anche brevi video, generati direttamente dall'intelligenza artificiale tramite i quali è possibile individuare accedere ad una selezione di contenuti.

Si tratta di uno strumento che vuole rendere ancor più semplice di quanto già lo sia, la ricerca proprio di nuovi video e nuovi contenuti che vengono caricati sulla piattaforma. Emerge, però, qualche dubbio su questa funzione. I creators temono che tale novità possa diminuire il numero di visite ottenute.