L'aggiornamento 1.003.000 di Silent Hill 2 corregge un sottotitolo italiano che faceva un enorme spoiler

Bloober Team ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per Silent Hill 2 , il suo remake per PC e PS5 dell'opera di Konami pubblicata originariamente su PlayStation 2. L'update 1.003.000 non ha ancora una patch note ufficiale, ma vi è una modifica molto importante proprio per gli utenti italiani.

La spiegazione senza spoiler

Non indicheremo esattamente cosa è cambiato per non fare spoiler, ma possiamo darvi qualche informazione a riguardo. Nelle prime fasi di gioco è possibile sentire delle frasi sconnesse di un personaggio: non è possibile capire cosa dice e i sottotitoli volutamente presentano solo pochi frammenti delle parole.

Il problema è che in italiano una frase molto importante è stata spezzata in modo tale che comunque sia facilissimo capire cosa voleva dire e quella specifica frase include così un enorme spoiler per l'intera trama del gioco. In breve, se giocate senza l'aggiornamento e leggete i sottotitoli vi rovinate l'intero gioco.

Pare che la cosa fosse stata notata e segnalata agli sviluppatori che hanno corretto il tutto: la versione digitale dovrebbe essere già all'update 1.003.000, ma chi ha comprato il disco deve fare attenzione ad aggiornare il gioco. La patch potrebbe anche introdurre altre modifiche e correzioni, ma per il momento come detto non abbiamo una lista completa delle modifiche.

