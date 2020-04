Captain Tsubasa: Rise Of New Champions: ecco Hernández, Rusciano, Victorino e Robson

Anche Zino Hernández, Leonardo Rusciano, Ramon Victorino e Robson, quattro vecchie gloria della serie televisiva di Holly e Benji, scenderanno in campo nell'attesissimo Captain Tsubasa: Rise Of New Champions.

Bandai Namco ha recentemente condiviso nuove informazioni su quattro dei più amati avversari di Tsubasa Oozora che dovremo affrontare in Captain Tsubasa: Rise Of New Champions, il nuovo gioco sportivo dedicato all'omonimo manga/anime conosciuto dalle nostre parti come Holly e Benji.

Due dei quattro campioni dovrebbero essere dei profili che conosciamo molto bene: Zino Hernández e Leonardo Rusciano, infatti, sono le due colonne portanti della nazionale italiana. Ok, il nome sembra tutto fuorché italiano, ma il biondo Zino è uno dei portieri più forti al mondo. Soprannominato il "portiere perfetto" ha protetto la sua porta per un anno intero grazie alla sua "mano destra dorata".

Leonardo Rusciano è, invece, l'attaccante delle nostre giovanili. Ha un carattere problematico, ma un eccezionale talento per il gol. La sua abilità gli consente di imbastire pericolosi contropiede tutti da solo.

Robson è il capitano della nazionale inglese. Difensore roccioso e senza fronzoli, questo giovane è il faro della sua nazionale, che guida con carisma e atteggiamento fiero.

Infine Ramon Victorino è la stella della nazionale uruguaiana. Soprannominato "pantera nera del Sud america", Victorino è in possesso di una velocità fuori dal comune, oltre che di un dribbling fulminante.

Questi personaggi vanno a comporre un cast sempre più ricco di volti noti, come i giocatori della nazionale della Germania. Non mancheranno, ovviamente, tutte le stelle della Generazione d'Oro giapponese.

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions arriverà nel corso del 2020 su PS4, Switch e PC. Ecco la nostra anteprima.