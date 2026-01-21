Marathon: un bizzarro bug forzava l'installazione di Destiny 2, scatenando l'ironia

Con il recente annuncio del lancio di Marathon, Bungie ha aperto anche la possibilità di prenotazione con acquisto anticipato, e a quanto pare i primi utenti che si sono lanciati nell'iniziativa si sono trovati di fronte a un bizzarro bug che forzava l'installazione di Destiny 2, cosa che ha scatenato l'ironia del pubblico su internet.

Entrambi i giochi sono sviluppati da Bungie, e forse il client su Steam ha alcuni elementi in comune, ma la questione non è affatto chiara: fatto sta che ci sono state diverse segnalazioni di giocatori che, dopo aver effettuato il pre-acquisto di Marathon, si sono ritrovati con l'installazione di Destiny 2 in corso.

La questione riguardava Steam in particolare, visto che non sembrano emersi casi del genere anche su console, ma deve aver colpito diversi utenti, a giudicare dalle testimonianze.