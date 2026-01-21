Marathon: un bizzarro bug forzava l'installazione di Destiny 2, scatenando l'ironia

Con il recente annuncio del lancio di Marathon, Bungie ha aperto anche la possibilità di prenotazione con acquisto anticipato, e a quanto pare i primi utenti che si sono lanciati nell'iniziativa si sono trovati di fronte a un bizzarro bug che forzava l'installazione di Destiny 2, cosa che ha scatenato l'ironia del pubblico su internet.
Entrambi i giochi sono sviluppati da Bungie, e forse il client su Steam ha alcuni elementi in comune, ma la questione non è affatto chiara: fatto sta che ci sono state diverse segnalazioni di giocatori che, dopo aver effettuato il pre-acquisto di Marathon, si sono ritrovati con l'installazione di Destiny 2 in corso.
La questione riguardava Steam in particolare, visto che non sembrano emersi casi del genere anche su console, ma deve aver colpito diversi utenti, a giudicare dalle testimonianze.
Accolto con simpatia
L'installazione di Destiny 2 era ovviamente un bug, che è stato corretto poi nel giro di qualche ora da Bungie e in questo momento non dovrebbe ripresentarsi, con gli aggiornamenti applicati che dovrebbero anche aver sistemato un problema legato all'attivazione del codice della Collector's Edition.
In ogni caso, tanto è bastato per scatenare l'ironia degli utenti, alcuni dei quali si sono rivolti a internet per far presente a tutti che Marathon innesca "un virus chiamato Destiny 2" che si installa sul PC, avvertendo del rischio.
Qualcun altro ha commentato con "Bungie prova a rilanciare Destiny 2 con ogni mezzo possibile", oltre a immagini e meme vari sulla questione, che evidentemente è stata presa alquanto in simpatia dagli utenti, non essendo in effetti causa di grandi problemi.
Dopo l'annuncio della data di uscita ufficiale di Marathon, Bungie ha dato il via ai preordini, cosa che su PC ha causato anche questo bizzarro inconveniente. In ogni caso, sarà possibile provare Marathon prima del lancio grazie a un'open beta su PS5, Xbox e PC.