Sei alla ricerca di un nuovo mouse? L'ASUS TUF Gaming M3 è in maxi offerta su Amazon, perfetto per giocare e lavorare

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del mouse ASUS TUF Gaming M3 che viene venduto quasi al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/12/2025
Mouse ASUS TUF Gaming M3

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'ottima promozione sul mouse ASUS TUF Gaming M3 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 38% per un costo totale e finale d'acquisto di 24,90€, circa 2€ in più rispetto al minimo storico. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link oppure cliccando sul banner qui giù: Il mouse ASUS TUF Gaming M3 è progettato per offrire prestazioni elevate, comfort e affidabilità, risultando una scelta ideale per gli utenti che cercano precisione e leggerezza sia per le sessioni di gaming sia per l'attività quotidiana.

Ulteriori dettagli

Con un design ergonomico pensato specificamente per utenti destrorsi, il TUF Gaming M3 pesa soltanto 59 grammi, garantendo maneggevolezza e riducendo l'affaticamento della mano. Il cuore del mouse è un sensore ottico da 8000 DPI, capace di offrire un tracciamento estremamente preciso e reattivo, ideale sia per i giochi competitivi che per l'uso quotidiano.

51Duxoctegl Ac Sl1500

Un altro punto di forza del TUF Gaming M3 è la sua resistenza certificata IP56 contro polvere e acqua, che lo rende particolarmente duraturo e adatto a un utilizzo intenso nel tempo. A questo si aggiunge la tecnologia ASUS Antibacterial Guard, studiata per inibire la crescita batterica sulla superficie e sui pulsanti, contribuendo a mantenere un elevato livello di igiene. Infine, i pattini in PTFE assicurano uno scorrimento fluido, rapido e uniforme su qualsiasi tappetino, offrendo un controllo completo e movimenti precisi.

