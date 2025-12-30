ONEXSUGAR Wallet è la nuova console handheld con display pieghevole: diamo un’occhiata al teaser

In un'era in cui sempre più dispositivi adottano schermi pieghevoli, come gli smartphone, anche il mondo del gaming si prepara ad accogliere nuove soluzioni. In passato vi abbiamo già parlato di ONEXSUGAR Sugar 1, dispositivo di One-Netbook con design a doppio schermo e diverse funzionalità interessanti. Ebbene, un teaser ha svelato la console portatile ONEXSUGAR Wallet, pensata sia per gli appassionati di retro-gaming sia per chi desidera un'esperienza di gioco innovativa.
Design e caratteristiche
Di seguito potete dare un'occhiata sia alle immagini che al teaser condiviso da One-Netbook. Il dispositivo ricorda per certi versi un portafoglio (da qui il nome), essendo stretto e allungato. Non sono state svelate le caratteristiche effettive, ma sembra che lo schermo sia da 8,01 pollici con risoluzione 2480x1860 e formato 4:3.
Una volta aperto, possiamo vedere due levette analogiche, un D-pad e quattro pulsanti frontali, oltre ad alcuni tasti presumibilmente dedicati a menu e sistema. Su ciascun lato troviamo anche due grilletti, mentre sul retro è presente una griglia di ventilazione. Per ora i dettagli sono ancora scarsi, ma secondo alcune indiscrezioni il dispositivo dovrebbe essere alimentato da un chip Qualcomm di fascia alta.
Le domande sono molte: stando a quanto riportato da IT Home, "quando è piegato, consente l'interazione con schermo diviso, mentre quando è aperto diventa un grande schermo immersivo". Non sappiamo esattamente in che modo sarà possibile utilizzare il dispositivo quando è chiuso, quindi restiamo in attesa di ulteriori dettagli.
E il prezzo?
Per ora non sappiamo quanto costerà, ma questo elemento giocherà un ruolo cruciale, considerando i vari componenti utilizzati e la presenza dello schermo pieghevole, quest'ultimo impattante. Non ci resta che attendere altre informazioni al riguardo. Voi che ne pensate? Vi interessa un prodotto simile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.
Nel frattempo, vi ricordiamo che abbiamo avuto modo di provare un altro prodotto di One-Netbook, ovvero OneXSugar Sugar 1, la console Android che si trasforma e diventa una sorta di Nintendo DS.