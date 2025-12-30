ONEXSUGAR Wallet è la nuova console handheld con display pieghevole: diamo un’occhiata al teaser

In un'era in cui sempre più dispositivi adottano schermi pieghevoli , come gli smartphone, anche il mondo del gaming si prepara ad accogliere nuove soluzioni. In passato vi abbiamo già parlato di ONEXSUGAR Sugar 1, dispositivo di One-Netbook con design a doppio schermo e diverse funzionalità interessanti. Ebbene, un teaser ha svelato la console portatile ONEXSUGAR Wallet , pensata sia per gli appassionati di retro-gaming sia per chi desidera un'esperienza di gioco innovativa.

Design e caratteristiche

Di seguito potete dare un'occhiata sia alle immagini che al teaser condiviso da One-Netbook. Il dispositivo ricorda per certi versi un portafoglio (da qui il nome), essendo stretto e allungato. Non sono state svelate le caratteristiche effettive, ma sembra che lo schermo sia da 8,01 pollici con risoluzione 2480x1860 e formato 4:3.

OnexSugar Wallet

Il retro di OnexSugar Wallet

Una volta aperto, possiamo vedere due levette analogiche, un D-pad e quattro pulsanti frontali, oltre ad alcuni tasti presumibilmente dedicati a menu e sistema. Su ciascun lato troviamo anche due grilletti, mentre sul retro è presente una griglia di ventilazione. Per ora i dettagli sono ancora scarsi, ma secondo alcune indiscrezioni il dispositivo dovrebbe essere alimentato da un chip Qualcomm di fascia alta.

Le domande sono molte: stando a quanto riportato da IT Home, "quando è piegato, consente l'interazione con schermo diviso, mentre quando è aperto diventa un grande schermo immersivo". Non sappiamo esattamente in che modo sarà possibile utilizzare il dispositivo quando è chiuso, quindi restiamo in attesa di ulteriori dettagli.