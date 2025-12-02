Apple, il responsabile dell’IA lascia l’azienda e arriva Amar Subramanya di Microsoft

Secondo quanto annunciato ufficialmente da Apple, John Giannandrea lascerà l'azienda nella primavera del 2026. Si tratta del vicepresidente senior per la strategia del Machine Learning e dell'Intelligenza Artificiale, quindi una figura di un certo spessore. Nel frattempo, Apple ha annunciato anche l'arrivo di Amar Subramanya , ex dipendente Microsoft e Google, che guiderà Apple Foundation Models e le attività legate ad AI Safety and Evaluation. Vediamo meglio i dettagli.

Cambio di strategia a Cupertino

Sebbene Apple non abbia comunicato le motivazioni delle dimissioni, si potrebbe ipotizzare che la transizione rientri in una revisione della strategia aziendale. Annunciando le dimissioni di Giannandrea, infatti, l'azienda di Cupertino ha riportato che l'ex VP senior ricoprirà il ruolo di consulente, prima di lasciare definitivamente Apple nella primavera del 2026. Alcune delle responsabilità e dei team rimasti nell'organizzazione saranno sotto la supervisione di Sabih Khan ed Eddy Cue.

Apple

Pur non essendo previsto un nuovo Senior VP per la strategia di Machine Learning e Intelligenza Artificiale al livello di Giannandrea, Apple ha nominato Amar Subramanya come Vicepresidente per l'IA. Subramanya guiderà team chiave come Apple Foundation Models e le attività legate ad AI Safety & Evaluation, assumendo quindi responsabilità significative all'interno dell'organizzazione.

Giannandrea si è unito ad Apple nel 2018 e ha svolto un ruolo chiave nella strategia IA dell'azienda. "Siamo grati per il ruolo che John ha avuto nello sviluppo e nell'avanzamento del nostro lavoro sull'IA, contribuendo a far sì che Apple continui a innovare e ad arricchire la vita dei nostri utenti", ha scritto Apple.

Ovviamente si potrebbero fare diverse ipotesi, da prendere con la dovuta cautela: questa fase di riorganizzazione potrebbe essere una conseguenza delle innumerevoli difficoltà riscontrate nello sviluppo della nuova Siri. Inoltre, l'uscita di diverse figure chiave negli ultimi mesi ha accentuato le difficoltà all'interno dell'azienda.