Sony è stata accusata di utilizzare l'IA per il suo calendario dell'avvento di PlayStation

Il calendario in questione è composto da diverse illustrazioni che caratterizzano ogni giorno fino a Natale, e proprio queste sembrano palesare l'utilizzo dell'IA generativa, cosa che ha subito destato l'attenzione della community.

In questo caso non si tratta di elementi legati a videogiochi specifici o a qualche ambito dello sviluppo videoludico, bensì di un'iniziativa di marketing , per una sorta di calendario dell'avvento che Sony ha lanciato in alcuni mercati come Canada, Germania, Francia e altri.

L'uso dell' IA è visto sempre in maniera decisamente negativa per quanto riguarda i lavori creativi, e un'altra azienda a subire l'accusa di utilizzo indiscriminato di questa tecnologia è ora Sony , che pare abbia usato tale soluzione per la creazione di uno speciale calendario dell'avvento di PlayStation .

Ci sono ambiti di utilizzo più sostenibili?

Non c'è stata una risposta ufficiale da parte dell'azienda e non c'è dunque la certezza assoluta che si tratti effettivamente di grafica costruita dall'intelligenza artificiale, ma secondo varie segnalazioni sembra sia così.

Alcune immagini dal calendario dell'avvento di PlayStation

Anche questo caso solleva la famosa questione sull'etica nell'utilizzo dell'IA: è vero che anche qui si tratta di elementi di marketing, dunque considerati in secondo piano, ma è pur vero che anche i casi emersi di recente su Call of Duty e Fortnite non erano propriamente legati a elementi di gioco.

Al di là della qualità dei risultati, che sono ormai quasi indistinguibili da quelli fatti a mano, quello che può indignare è il fatto che aziende così grandi e ricche dovrebbero evitare di ricorrere a questi mezzi, avendo tutte le possibilità di assumere personale qualificato, o anche sfruttare i propri archivi di grafiche e concept.

Tuttavia, è chiaro che l'idea del risparmio sia inevitabilmente allettante anche per le compagnie maggiori, dunque è probabile che ci si debba abituare a utilizzi di questo genere dell'IA.