Samsung porta Galaxy AI al cuore dei Giochi di Milano Cortina 2026: dalla Cerimonia di Apertura allo short track

Samsung rafforza il legame tra atleti, fan e comunità olimpica ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, puntando sull'innovazione mobile e sulle potenzialità di Galaxy AI. In qualità di Partner Olimpico e Paralimpico mondiale, l'azienda coreana ha illustrato come la tecnologia Galaxy contribuirà a rendere l'evento più connesso, inclusivo e immersivo. Uno dei momenti chiave sarà la Cerimonia di Apertura del 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro. Samsung integrerà gli smartphone Galaxy S25 Ultra nella produzione televisiva ufficiale, affiancando le tradizionali telecamere broadcast. Grazie alla collaborazione con Olympic Broadcasting Services (OBS), i dispositivi verranno posizionati in punti strategici.

Non solo TV: come Samsung influenzerà i giochi di Milano Cortina Oltre alla diretta televisiva, Samsung supporterà concretamente le operazioni sul campo. Un gruppo selezionato di volontari sarà dotato di dispositivi Galaxy con la funzione Interprete basata su Galaxy AI, consentendo una comunicazione fluida e immediata tra atleti, ufficiali di gara e visitatori di diverse nazionalità. La traduzione avverrà direttamente sul dispositivo, garantendo rapidità e affidabilità anche in contesti complessi. La tecnologia Samsung sarà inoltre impiegata per il monitoraggio delle competizioni e il supporto all'arbitraggio. In alcune discipline dello short track speed skating, i monitor Samsung verranno utilizzati dagli ufficiali per la revisione video in tempo reale, contribuendo a decisioni più rapide e trasparenti a tutela del fair play.