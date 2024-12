L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Essential di gennaio è alle porte, date e orario

Come al solito, non c'è una data ufficiale scolpita nella pietra per l'annuncio ufficiale, ma, salvo rarissime eccezioni, avviene sempre il mercoledì pomeriggio antecedente al primo martedì del mese successivo. Di conseguenza, la data da cerchiare sul calendario è quella di mercoledì 1 gennaio alle 17:30 nostrane . Chiaramente restate sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire i nuovi giochi in arrivo.

Quando saranno disponibili i nuovi giochi del PS Plus di gennaio 2025?

Se le solite tempistiche di Sony verrano confermate, i prossimi titoli mensili del PlayStation Plus Essential verranno messi a disposizione degli abbonati durante la mattina del martedì successivo, di conseguenza martedì 7 gennaio. A quel punto non vi resta che accedere alla sezione del PlayStation Plus dalla vostra console o tramite la versione web del PlayStation Store per riscattarli e aggiungerli alla vostra libreria digitale. Al tempo stesso questo significa che avete ancora pochissimi giorni per ottenere i giochi mensili del PlayStation Plus di dicembre 2024.

La sezione del PlayStation Plus dalla dashboard di PS5

Al momento la nuova line-up è ancora avvolta nel mistero, con Sony che come da prassi non si è sbottonata sui prossimi giochi che verranno proposti dal servizio. Vi terremo aggiornati in caso di eventuali leak.