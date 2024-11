L'analisi di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl firmata Digital Foundry parla di pregi e difetti

È infine arrivata, l'analisi di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl firmata Digital Foundry: come sappiamo, la testata inglese ha testato il gioco anche dopo l'applicazione dell'enorme patch pubblicata al lancio, che a quanto pare ha risolto molti dei problemi tecnici che affliggevano l'esperienza.

Certo, il titolo di GSC Game World a quanto pare non è ancora esente dai difetti e servirà del tempo perché tutto risulti perfettamente in ordine, ma è chiaro che il quadro dipinto al debutto potrebbe differire anche in maniera sostanziale rispetto a quanto riferito all'interno di alcune recensioni.

Alex Battaglia, che si è occupato dell'analisi, ha speso parole molto positive nei confronti delle ambientazioni di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, a suo dire ricche di atmosfera ed enfatizzate dalla resa visiva garantita dall'impiego dell'Unreal Engine 5, che ovviamente ha fatto una grossa differenza.

Non tutte le tecnologie messe a disposizione dal sofisticato motore grafico di Epic Games sono state sfruttate al meglio, però: l'illuminazione globale gestita tramite Lumen ha parecchi limiti e andrebbe sistemata, ad esempio, e la speranza è che il team di sviluppo sia già all'opera per le rifiniture del caso.