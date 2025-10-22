L'edizione rimasterizzata di The Falconeer ha una data d'uscita ed è gratis per chi possiede il gioco

The Falconeer Revolution Remasteer era stato annunciato qualche giorno fa , ma ora è stato confermato. Stiamo parlando di quello che è stato uno dei giochi di lancio di Xbox Series X e S , per chi lo ricorda.

Lo sviluppatore Tomas Sala ha annunciato la data d'uscita dell' edizione rimasterizzata di The Falconeer , chiamata The Falconeer Revolution Remasteer: il 5 novembre 2025. Chi possiede il gioco su Steam può già provare la beta, che sarà disponibile fino al 5 novembre, selezionando la versione Remaster dalle proprietà del gioco (nel tab beta). La versione VR non sarà aggiornata e resterà la versione originale.

Perché la remaster?

Sala ha spiegato anche i motivi che lo hanno portato a rimasterizzare The Falconeer. L'originale, pubblicato nel 2020 da Wired Productions, ha avuto un buon successo, ricevendo una nomination ai BAFTA. Tuttavia, il lancio su PC ha avuto problemi, sia per scelte dell'autore che per altre circostanze.

L'immagine mette a confronto la nuova e la vecchia versione di The Falconeer

La nuova edizione rappresenta quindi l'opportunità di creare finalmente la versione definitiva del gioco, con i miglioramenti tecnici e artistici maturati negli anni, anche grazie all'esperienza fatta con Bulwark: Falconeer Chronicles, il secondo gioco ambientato nello stesso universo.

Vediamo quali sono le principali novità introdotte in The Falconeer Revolution Remasteer:

Miglioramenti tecnici: rifatti tutti i warbirds, le animazioni, ogni location e parte della tecnologia che fa girare il tutto. Introduzione di luci dinamiche e dettagli visivi spettacolari.

Gameplay migliorato: controlli di volo, collisioni e animazioni ottimizzate; missioni di scorta bilanciate e combattimenti più epici; IA dei nemici più intelligente.

Mondo più ricco: le città e le fortezze sono più dettagliate; il DLC Edge of the World è stato integrato nel gioco base, aggiornato agli standard della nuova edizione.

nuovo sistema per mouse e tastiera più rifinito, con comandi separati per acrobazie, roll, strafing, tuffi e boost.

Nuovi contenuti e dettagli: armature cosmetiche per il proprio falco, registrazioni vocali aggiuntive, espansione e miglioramento delle location, correzioni e integrazioni della lore, modifiche nei villaggi tra i capitoli, piccoli dettagli nascosti per i giocatori più attenti.

Sala ha sottolineato che questo progetto nasce dalla passione e dalla volontà di offrire un'esperienza completa e coerente dell'universo di Falconeer e Bulwark, non per profitto o classifiche di Steam, che non pensa di sfondare con la nuova versione del gioco. I ricavi futuri serviranno a sostenere lo sviluppo del terzo gioco della serie, Ancient Waves, e ulteriori aggiornamenti per Bulwark e Falconeer.