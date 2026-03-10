Dark Messiah of Might and Magic ottiene una RTX Remix Mod che ne aggiorna la grafica

Il vecchio classico Dark Messiah of Might and Magic torna a brillare con una nuova mod grafica che introduce il ray tracing attraverso l'RTX Remix Mod ora disponibile nella sua prima versione, creata da wiltOS Technologies.

Si tratta di una rielaborazione software che è ancora in pieno sviluppo, dunque questa è solo la prima versione preliminare che verrà ulteriormente migliorata e arricchita con le prossime edizioni, ma presenta già diversi miglioramenti sulla base grafica dell'originale.

Potete trovare l'RTX Remix Mod per Dark Messiah of Might and Magic a questo indirizzo su Github, con Mod Launcher e Advanced SDK Base Module disponibili.