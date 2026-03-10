Dark Messiah of Might and Magic ottiene una RTX Remix Mod che ne aggiorna la grafica

Il vecchio classico Dark Messiah of Might and Magic torna a brillare con una nuova mod grafica che introduce il ray tracing attraverso l'RTX Remix Mod ora disponibile nella sua prima versione, creata da wiltOS Technologies.
Si tratta di una rielaborazione software che è ancora in pieno sviluppo, dunque questa è solo la prima versione preliminare che verrà ulteriormente migliorata e arricchita con le prossime edizioni, ma presenta già diversi miglioramenti sulla base grafica dell'originale.
Potete trovare l'RTX Remix Mod per Dark Messiah of Might and Magic a questo indirizzo su Github, con Mod Launcher e Advanced SDK Base Module disponibili.
Un gioco ancora valido, dopo 20 anni
La mod in questione è un progetto alquanto ambizioso, i cui primi risultati si dimostrano già alquanto convincenti, come è possibile vedere anche dal video dimostrativo riportato qui sotto.
L'RTX Remix Mod punta a introdurre il pieno ray tracing, migliorare le texture, gli asset e l'illuminazione oltre ad altri miglioramenti sul piano tecnico per il gioco.
Dark Messiah of Might and Magic è un action RPG in prima persona realizzato da Arkane Studios, ovvero coloro che lavoreranno poi a Dishonored, Prey e Deathloop, che presenta già alcuni elementi tipici degli immersive sim sviluppati poi successivamente dal team.
Essendo uscito nel 2006 si tratta di un titolo indubbiamente datato a questo punto, ma ha ancora caratteristiche notevoli, a partire dal sistema di combattimento in prima persona e dalla costruzione del mondo con le varie possibilità di interazione offerte al giocatore.