Tanuki: Pon's Summer è stato rinviato al 2026, ma verrà espanso e migliorato

Ora arriva la comunicazione ufficiale da parte degli sviluppatori sul fatto che il gioco è stato ufficialmente rimandato al 2026 su PC, Nintendo Switch e Xbox, con lancio ancora previsto al day one anche su Game Pass .

La simpatica avventura con un tanuki come protagonista era prevista arrivare verso la fine del 2025, ma mancando ormai una settimana alla fine dell'anno e senza aver ancora ricevuto informazioni sulla data risultava facile immaginare che qualcosa fosse andato storto.

Con un annuncio che ha ben poco di sorprendente, l'editore Critical Reflex e il team Denkiworks hanno annunciato di aver rinviato Tanuki: Pon's Summer al 2026 , cosa che risultava ormai alquanto evidente, ma con l'occasione verrà anche migliorato.

Sarà più grande, con tanti contenuti in più

Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma Tanuki: Pon's Summer è ora previsto per il 2026, con maggiori informazioni in arrivo prossimamente: "Ci dispiace per aver deluso gli utenti che stavano aspettando di poter giocare all'avventura di Pon", ha scritto il team, "Rinviare un gioco non è mai facile, ma siamo sicuro che un po' di tempo extra potrà essere utilizzato nel migliore dei modi".

Tanuki: Pon's Summer riceverà dunque anche dei miglioramenti, grazie a questo posticipo nell'uscita, diventando più ampio, raffinato e completo.

In particolare, il team sta lavorando ad alcune migliorie sul fronte dell'esplorazione e della gestione della mappa e per quanto riguarda la gestione delle missioni, con aggiunte in termini di riconoscimento delle ambientazioni da raggiungere e meno limitazioni all'esplorazione libera.

Verranno inoltre aggiunte altre attività secondarie per Pon, a cui potrà dedicarsi tra una quest e l'altra per variare l'azione di gioco, e anche un'isola completamente nuova da esplorare, con una nuova città.

Denkiworks ha pubblicato anche un nuovo trailer che parla proprio di queste aggiunte a Tanuki: Pon's Summer, illustrando qualcosa della nuova città con il suo tempio da restaurare e i suoi vari abitanti, e anche sui passatempi rilassanti a cui potrà dedicarsi il protagonista, facendo capire come il gioco si stia espandendo in maniera notevole rispetto all'ultima volta che era stato mostrato.