Tanuki: Pon's Summer è stato rinviato al 2026, ma verrà espanso e migliorato

Con un annuncio che ha ben poco di sorprendente, l'editore Critical Reflex e il team Denkiworks hanno annunciato di aver rinviato Tanuki: Pon's Summer al 2026, cosa che risultava ormai alquanto evidente, ma con l'occasione verrà anche migliorato.
La simpatica avventura con un tanuki come protagonista era prevista arrivare verso la fine del 2025, ma mancando ormai una settimana alla fine dell'anno e senza aver ancora ricevuto informazioni sulla data risultava facile immaginare che qualcosa fosse andato storto.
Ora arriva la comunicazione ufficiale da parte degli sviluppatori sul fatto che il gioco è stato ufficialmente rimandato al 2026 su PC, Nintendo Switch e Xbox, con lancio ancora previsto al day one anche su Game Pass.
Sarà più grande, con tanti contenuti in più
Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma Tanuki: Pon's Summer è ora previsto per il 2026, con maggiori informazioni in arrivo prossimamente: "Ci dispiace per aver deluso gli utenti che stavano aspettando di poter giocare all'avventura di Pon", ha scritto il team, "Rinviare un gioco non è mai facile, ma siamo sicuro che un po' di tempo extra potrà essere utilizzato nel migliore dei modi".
Tanuki: Pon's Summer riceverà dunque anche dei miglioramenti, grazie a questo posticipo nell'uscita, diventando più ampio, raffinato e completo.
In particolare, il team sta lavorando ad alcune migliorie sul fronte dell'esplorazione e della gestione della mappa e per quanto riguarda la gestione delle missioni, con aggiunte in termini di riconoscimento delle ambientazioni da raggiungere e meno limitazioni all'esplorazione libera.
Verranno inoltre aggiunte altre attività secondarie per Pon, a cui potrà dedicarsi tra una quest e l'altra per variare l'azione di gioco, e anche un'isola completamente nuova da esplorare, con una nuova città.
Denkiworks ha pubblicato anche un nuovo trailer che parla proprio di queste aggiunte a Tanuki: Pon's Summer, illustrando qualcosa della nuova città con il suo tempio da restaurare e i suoi vari abitanti, e anche sui passatempi rilassanti a cui potrà dedicarsi il protagonista, facendo capire come il gioco si stia espandendo in maniera notevole rispetto all'ultima volta che era stato mostrato.