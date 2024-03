Cosa giocherete questo weekend? Unicorn Overlord, MudRunner o ancora Final Fantasy 7 Rebirth?

Come dicevamo, in questi recentissimi giorni c'è stata forse una concentrazione minore di grandi titoli rispetto a quanto visto in precedenza, ma ci sono comunque almeno due o tre giochi di grande interesse, sui quali forse uno in particolare emerge rispetto a tutti gli altri, il quale potrebbe rappresentare l'elemento su cui concentrarsi.

Siamo alla fine di un'altra settimana, questa a dire il vero meno scoppiettante di altre, ma è sempre il momento giusto per la classica domanda che sovviene il sabato mattina: cosa giocherete questo weekend? Considerando alcune grosse uscite avvenute comunque nelle settimane precedenti, le possibilità non mancano di certo.

Anche in questo caso, la nostra recensione può fare luce sulle stranezze del titolo, che tuttavia si sono dimostrate già in passato largamente apprezzate da una buona fetta di pubblico, espandendosi anche sulle console dopo un passato legato soprattutto al PC.

Non è tuttavia l'unico: nonostante le sue indubbie particolarità che possono renderlo un gioco di nicchia, il nuovo Expeditions: A MudRunner Game potrebbe fare numerosi proseliti in questi giorni, considerando il successo ottenuto dai capitoli precedenti della serie, dunque è un altro gioco da tenere in considerazione per questi giorni.

Stiamo parlando di Unicorn Overlord , il nuovo gioco di ruolo strategico sviluppato da Vanillaware per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, che porta avanti il particolare stile del team all'interno di una struttura di gioco che appare decisamente rigorosa e ben fatta, come valutato anche nella nostra recensione .

Altre novità e backlog incombente

The Thaumaturge ha una notevole atmosfera

Tra le nuove uscite di rilievo menzioniamo anche The Thaumaturge, un'avventura con elementi RPG che si presenta come produzione di nicchia ma che ha le carte in regola per far parlare di sé, vista la qualità della scrittura e della scenografia, raccontando la strana e complessa storia di un taumaturgo all'interno di una Varsavia dei primi del 900 ricostruita con grande fascino.

Infine, per rimanere alle uscite settimanali ricordiamo anche l'horror The Outlast Trials e la simulazione Life By You, che possono soddisfare gusti alquanto disparati. Tuttavia, in tutto questo è probabile che molti siano semplicemente ancora impegnati con Final Fantasy 7 Rebirth, viste le dimensioni del gioco e il fatto che è uscito solo qualche giorno fa, oltre al sempreverde Helldivers 2 sul fronte multiplayer.