Road to Vostok ha fatto delle ottime vendite iniziali, i contenuti annunciati sono già tutti finanziati

Road to Vostok ha fatto registrare un ottimo esordio. Il survival shooter, spesso definito un " Escape from Tarkov in single-player", a pochi giorni dal lancio in Accesso Anticipato ha conquistato un grosso numero di persone. Tradotto in vendite, si parla di circa 140.000 copie . A molti potranno non sembrare tantissime, ma considerate che è stato sviluppato da una sola persona, quindi sono più che sufficienti per finanziare i contenuti annunciati e per arrivare alla versione 1.0.

Un progetto sostenibile

Road to Vostok era sotto gli occhi dei giocatori PC da anni, grazie a una demo di buon successo. Attualmente ha più di 3.600 recensioni su Steam, per una media complessiva di giudizi "Molto positiva". In termini di accessi, il gioco conta circa 25.000 giocatori unici giornalieri. Si tratta di numeri che, come spiegato dallo sviluppatore Antti, sono stati raggiunti senza alcun budget speso nel marketing.

Dietro al successo, però, emergono anche le difficoltà dello sviluppo. "Essere uno sviluppatore singolo ha molti vantaggi, ma anche numerosi limiti quando si tratta, ad esempio, di lanciare un gioco a un pubblico più ampio", ha spiegato. "Uno di questi limiti è la capacità di gestire il flusso di informazioni in arrivo. Per esempio, al momento ho circa 11.000 email non lette e la maggior parte dei miei canali di comunicazione mi sta sfuggendo di mano".

Tra bot che richiedono chiavi di accesso, pressione lavorativa e impatto sullo stato mentale, lo sviluppatore ha ammesso di trovarsi in una fase complessa, aggravata dal fatto che i fondi derivanti dal lancio non saranno disponibili prima di un mese. Insomma, per ora non può allargare il team di sviluppo per provare a normalizzare la situazione.

Il messaggio finale resta comunque positivo: "Sono davvero felice di come sta andando il lancio e di vedere le persone divertirsi con il gioco! Credo di aver trovato un prezzo (e una data di uscita) adeguati, in linea con le funzionalità attuali. Penso anche che il gioco sia uscito in buone condizioni per un titolo in accesso anticipato, considerando le risposte ricevute e i problemi hardware, che temevo ma che si sono rivelati minimi nel quadro generale".

E conclude con un ringraziamento alla community: "Ancora una volta grazie a tutti coloro che hanno acquistato il gioco, fornito feedback, lasciato una recensione e dato a me l'opportunità di garantire l'intera roadmap di sviluppo di Road to Vostok".