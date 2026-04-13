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DJI Osmo Pocket 3 in offerta su AliExpress: risparmia con il codice sconto, display touch rotante da 2"

DJI Osmo Pocket 3, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del prodotto tramite l'applicazione di un coupon dedicato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/04/2026
DJI Osmo Pocket 3

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione sull'Osmo Pocket 3 di DJI che viene messo in offerta grazie all'applicazione di un codice sconto dal valore di 45€ (MULTI45 o, in alternativa, ITAR45), prezzo finale d'acquisto di 333,02€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

La DJI Osmo Pocket 3 è una videocamera compatta pensata per creator, vlogger e appassionati di contenuti digitali che cercano qualità professionale in un formato tascabile.

Uno dei suoi punti di forza è il touchscreen OLED rotante da 2 pollici, che permette di passare rapidamente dalla modalità orizzontale a quella verticale, adattandosi perfettamente ai contenuti per social media.

Ulteriori dettagli

Dal punto di vista tecnico, la messa a fuoco rapida a pieno pixel consente di mantenere nitido il soggetto, mentre la funzione Vetrina Prodotti è ideale per chi realizza recensioni o dirette, dando priorità agli oggetti in primo piano. Il sistema ActiveTrack 6.0 migliora ulteriormente l'esperienza, seguendo automaticamente il soggetto grazie a modalità intelligenti come Face Auto-Detect e Dynamic Framing.

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L'audio è un altro elemento distintivo: la registrazione stereo omnidirezionale garantisce suoni chiari e immersivi, con la possibilità di collegare due trasmettitori esterni per una qualità ancora superiore. Inoltre, il supporto al colore D-Log M a 10 bit permette di catturare fino a un miliardo di colori, offrendo grande flessibilità in fase di editing.

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