Offerte eBay: Nintendo Switch OLED in sconto, vediamo il prezzo del modello bianco

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare un Nintendo Switch OLED in colore bianco. Il prezzo è 299€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è grandestore, con il 100% di feedback positivo e catalogato come servizio eBay Premium per affidabilità e velocità di consegna. La spedizione è gratuita. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, G Pay e American Express.

Nintendo Switch OLED è il modello più recente della famiglia di console Nintendo Switch. Dispone di uno schermo più grande e di qualità superiore, così come di uno stand posteriore più ampio per supportare la console. Include anche la nuova base di ricarica e collegamento della console, che include ora anche una porta Ethernet per la connessione cablata in modalità TV.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Nintendo Switch OLED

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.