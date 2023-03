Gran Turismo 7: aggiornamento 1.30 disponibile su PS4 e PS5 con correzioni per il multigiocatore

Polyphony Digital ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7, ovvero l'update 1.30 (catalogato come 1.300 su PS5). Si tratta di una piccola patch dedicata al multigiocatore. Vediamo le correzioni, così come vengono riportate dagli sviluppatori:

Abbiamo risolto un problema nelle modalità Lobby e Sport in cui le auto degli altri giocatori non apparivano quando si usciva dai box sulla Grand Valley - Autostrada 1.

Abbiamo risolto un problema nella Lobby in cui la telecamera non funzionava correttamente quando si utilizzava la funzione Spettatore.

Polyphony Digital dichiara poi: "Vi ringraziamo per il vostro fedele supporto e speriamo che continuiate a divertirvi con Gran Turismo 7!"

Non si tratta di un aggiornamento massiccio, ma solo di un piccola correzione, comunque gradita visto che risolve un paio di problemi ben visibili (o invisibili nel caso delle auto in uscita dai box sulla Grand Valley - Autostrada 1).

Ricordiamo anche che è da poco arrivato l'update 1.29 che ha incluso molteplici novità, come un'IA, il supporto alla VR, nuove auto, un percorso e non solo. Non è per nulla strano che questo aggiornamento di Gran Turismo 7 sia molto piccolo e che non includa contenti di peso.

Vi lasciamo infine a un nostro articolo di approfondimento su Gran Turismo 7: PlayStation VR2 e l'IA Sophy rivoluzionano il simulatore Polyphony Digital.