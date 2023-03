Final Fantasy 16, due video di gameplay mostrano boss, esplorazione ed evocazioni

Game Informer ha pubblicato due nuovi video di gameplay di Final Fantasy 16, rispettivamente della durata di circa ventiquattro e sedici minuti, in cui vengono mostrati boss, esplorazione ed evocazioni: tre degli elementi principali dell'esperienza confezionata da Square Enix.

Se avete letto il nostro provato di Final Fantasy 16, saprete già di cosa stiamo parlando e delle meccaniche che caratterizzano questo nuovo, entusiasmante capitolo della serie, in cui dovremo vestire i panni di un guerriero particolarmente potente e furioso, determinato ad avere la sua vendetta.

Le sequenze catturate da Game Informer rivelano il funzionamento dei dungeon e le sfide che troveremo al loro interno, con un inevitabile focus sul sistema di combattimento e il modo in cui viene impiegato durante gli scontri normali e i boss fight, questi ultimi decisamente carichi di potenziale.

Nel secondo filmato vediamo invece quella che si pone come una delle feature più spettacolari di Final Fantasy 16, ovverosia lo scontro fra Eikon, le classiche evocazioni che i fan della serie ben conoscono e che qui se le daranno di santa ragione come in un combattimento fra mostri giganti.

Insomma, è tutto davvero entusiasmante e il progetto sembra dannatamente solido, dunque non vediamo l'ora di metterci sopra le mani ma bisognerà attendere ancora un po' visto che la data di uscita di Final Fantasy 16 è fissata al 22 giugno in esclusiva su PS5.