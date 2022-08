Ghostwire: Tokyo, vediamo l'eccezionale galleria fotografica realizzata da Paolo "Yuric" Mantoan

Una dello foto virtuali di Mantoan

Vediamo il grande lavoro realizzato dal fotografo virtuale Paolo "Yuric" Mantoan giocando a Ghostwire: Tokyo di Tango Gameworks, di cui ha realizzato una galleria piena di scatti evocativi, che tentano di catturare le peculiari atmosfere del gioco.

Link alla galleria

Ghostwire: Tokyo, il videogioco con una spettacolare direzione artistica e un'ambientazione accattivante che permette al giocatore di esplorare in modo immersivo la città abbandonata di Tokyo, caratterizzata da interni di appartamenti, templi giapponesi e negozi aperti 24 ore su 24, può essere fotografato in ogni suo angolo grazie alla modalità fotografica dedicata.

Un altro degli scatti di Mantoan

La modalità foto permette al giocatore di scegliere tra un'ampia varietà di gesti e filtri, oltre a un guardaroba personalizzato, per creare ricordi condivisibili del proprio tempo a Tokyo. IL fotografo digitale italiano Paolo Mantoan ha sfruittato al meglio la modalità foto in questa impressionante galleria fotografica virtuale in cui ci mostra la sua particolare visione del gioco e i suoi incredibili dettagli.

La galleria di Mantoan va presa anche come un invito per tutti i giocatori a cimentarsi con la disciplina, sfruttando la modalità foto del gioco.

Accedere alla modalità foto di Ghostwire: Tokyo è piuttosto semplice e puoi trovarla nel menu principale. Tutto ciò che il giocatore deve fare è scorrere verso il basso e selezionare "Modalità foto" per iniziare. Una volta fatto, si può posizionare la fotocamera come si vuole, regolare le impostazioni preferite e scattare un ricordo indelebile del tempo trascorso nelle bellissime strade infestate di Tokyo che può poi essere salvato o condiviso online.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Ghostwire: Tokyo è disponibile per PlayStation 5 e PC