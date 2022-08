Netflix, niente pubblicità nei programmi per bambini e nuovi film?

Netflix non inserirà pubblicità nei programmi per bambini e nei nuovi film per quanto concerne gli abbonamenti a basso prezzo di cui ormai si parla da tempo, stando a fonti vicine all'azienda.

Disponibile nella prima parte del 2023, l'abbonamento Netflix a prezzo ridotto adotterà dunque un approccio cauto, da un lato evitando possibili sanzioni legate alle inserzioni promozionali destinate agli spettatori più giovani, dall'altro incoraggiando i registi a portare i propri progetti sulla piattaforma senza paura che vengano interrotti dalle pubblicità.

Le pellicole interessate da questa politica pare saranno solo quelle prodotte appositamente per Netflix, e lasciarle libere dalle inserzioni potrebbe effettivamente rivelarsi utile in fase di contrattazione. Si parla tuttavia solo di un "primo momento", dopodiché le pubblicità verranno inserite lo stesso.

Come sappiamo, Netflix ha perso quasi un milione di abbonati nel secondo trimestre del 2022 e la nuova tipologia di sottoscrizione è stata pensata per aumentare la base d'utenza grazie al prezzo ridotto.

Bisognerà tuttavia capire cosa l'azienda ha intenzione di fare per quanto concerne la regolamentazione delle condivisioni: forti limitazioni su quel fronte potrebbero condurre a una nuova emorragia di abbonati.