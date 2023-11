The Rising of the Shield Hero, il cosplay di Raphtalia da Shirogane è perfetto

Raphtalia è la protagonista di uno degli ultimi cosplay realizzati da Shirogane: la modella russa ha voluto interpretare il personaggio tratto dalla serie The Rising of the Shield Hero e lo ha fatto in maniera eccellente.

Disponibile anche in Italia sulla piattaforma streaming Crunchyroll, l'anime di The Rising of the Shield Hero può contare su di un'ampia schiera di estimatori e molti di essi hanno avuto modo di apprezzare anche la light novel di Aneko Yusagi e Minami Seira da cui è partito tutto.

La serie racconta le disavventure di Naofumi Iwatani, un otaku che si ritrova proiettato all'improvviso all'interno di un mondo fantasy sull'orlo della distruzione e qui riesce a salvare una tanuki, Raphtalia appunto, perché lo aiuti a salvare il regno.