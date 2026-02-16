1

PC Building Simulator 2 arriva su PS5 e Xbox Series: il trailer svela la data di uscita

Se adorate i PC ma giocate solo su console, sappiate che a breve sarà il vostro giorno fortunato: PC Building Simulator 2 è in arrivo su PS5 e Xbox Series; vediamo qual è la data di uscita.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/02/2026
Un PC di PC Building Simulator 2
PC Building Simulator 2
PC Building Simulator 2
Video

Per chiunque abbia sempre amato l'idea di provare a costruire un PC, ma alla fine ha sempre optato per le console, c'è una buona notizia: PC Building Simulator 2 è in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

La data di uscita è il 26 febbraio 2026, come annunciato dal trailer ufficiale che potete vedere poco sotto.

Il trailer di PC Building Simulator 2

Il team di sviluppo ha pubblicato il trailer di lancio di PC Building Simulator 2 in versione PS5 e Xbox Series X | S, nel quale possiamo vedere per sommi capi il funzionamento del gioco e gli oltre 40 marchi reali che collaborano con l'opera per un'esperienza davvero realistica.

PC Building Simulator 2 è disponibile da alcuni anni su PC e le versioni PS5 e Xbox Series X | S includeranno ovviamente gli ultimi aggiornamenti. Potremo affrontare la modalità storia, metterci alla prova nella modalità Infinita oppure rilassarci con la modalità Costruzione libera, nella quale non dobbiamo pagare per le componenti.

Diteci, proverete PC Building Simulator 2 oppure volete un Console Building Simulator?

