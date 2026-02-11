Tomb Raider I-VI Remastered: tutti i primi 6 capitoli storici della saga in un unico pacchetto scontatissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chiunque voglia recuperare tutti i primi 6 capitoli di una saga storica: Tomb Raider. L'edizione che contiene tutti i primi 6 titoli è infatti scontata del 68% per un costo finale d'acquisto di 20,89€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il pacchetto con i 6 giochi direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Questa edizione celebra le origini della celebre archeologa, proponendo una restaurazione fedele dei capitoli che hanno fatto la storia dei videogiochi d'azione e avventura. Ogni titolo è stato aggiornato con cura, mantenendo intatto lo spirito originale che ha reso Lara Croft un'icona.