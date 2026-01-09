1

Gamelife lancia il Promo Party, con sconti fino al 50% sui giochi

Gamelife ha dato il via a una nuova iniziativa, il Promo Party: fino al 4 febbraio sarà possibile acquistare giochi e accessori approfittando di uno sconto del 50% sul prodotto meno caro.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/01/2026
L'artwork di Metroid Prime 4: Beyond

È iniziato il Promo Party su Gamelife: fino al 4 febbraio, sia online che presso i negozi della catena, sarà possibile acquistare due giochi e pagare il meno caro approfittando di uno sconto del 50%.

Tutto ciò che dovete fare è scegliere due giochi da questa lista, che include tantissime novità come Metroid Prime 4: Beyond, Assassin's Creed Shadows e Hades 2, e inserirli nel carrello per ottenere automaticamente uno sconto del 50% sul titolo che costa di meno.

Potrete ad esempio selezionare Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio (80,99€) e Super Mario Galaxy 1 + 2 (70,97€) per risparmiare ben 35,49€ e concludere l'acquisto a soli 116,47€. Le possibilità, tuttavia, sono tantissime e per tutte le piattaforme.

Se infatti siete possessori di una PS5, potete scegliere Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (80,98€) e Indiana Jones e l'Antico Cerchio (79,97€) andando a risparmiare la bellezza di 39,99€ e concludendo l'acquisto a soli 120,96€.

Le offerte non finiscono qui!

Sul sito di Gamelife sono disponibili anche diverse altre offerte, ad esempio un 3 x 2 su tantissimi prodotti collezionabili, anche questo valido fino al 4 febbraio, che vi permetterà di scegliere fra numerosi collezionabili, inclusi svariati Funko Pop, acquistandone tre e ricevendo in regalo il meno caro.

Il Funko Pop di Bulma da Dragon Ball
Il Funko Pop di Bulma da Dragon Ball

Ci sono inoltre moltissimi accessori scontati del 50%, con una ricca selezione di controller, custodie, adattatori, cuffie, auricolari, periferiche di vario tipo, schede di memoria e altro ancora.

#Gamelife
