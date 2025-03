Atlas torna all’azione: il robot di Boston Dynamics ora è elettrico e più agile

Un'evoluzione fondamentale: dal modello idraulico alla versione elettrica

La transizione alla versione elettrica di Atlas segna un cambiamento significativo per il robot, che finora era stato mostrato solo in ambienti industriali simulati, per enfatizzarne il potenziale in ambito produttivo. Rispetto al modello idraulico, il nuovo Atlas è stato progettato per essere più efficiente, maneggevole e versatile, aprendo la strada a una gamma più ampia di applicazioni pratiche.

Boston Dynamics ha introdotto un numero di serie per i diversi modelli di Atlas, distinguendo chiaramente la versione da fabbrica ("001") da quella impiegata in questi test più avanzati ("003"). Questo suggerisce che l'azienda sta differenziando gli utilizzi futuri del robot, destinando alcuni modelli a contesti di produzione e altri a compiti più dinamici.