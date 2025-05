Nothing Phone (3a) da 128 GB è al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Nothing Phone (3a) da 128 GB . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 14%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 349€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche del Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) propone una fotocamera principale OIS da 50 MP, fotocamera con telefoto da 50 MP e fotocamera ultra grandangolare da 8 MP. La fotocamera anteriore è invece da 32 MP. Sul lato del telefono trovate invece un pulsante che permette di salvare una immagine dello schermo oppure registrare un audio. Con il supporto dell'IA, lo smartphone organizza gli scatti.

Nothing Phone (3a)

La batteria da 5.000 mAh promette una carica sufficiente per vedere 26 ore di video su YouTube, usare i videogiochi per 11 ore, scorrere su Instagram per 24 ore o fare chiamate per 45 ore. Con la ricarica rapida da 45 W potete ottenere una intera giornata di utilizzo in soli 20 minuti.

Lo schermo è un display AMOLED flessibile da 6,77" FHD+ (1,07 miliardi di colori) con frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz che è in grado di ridurre il consumo di energia. Il produttore assicura 6 anni di aggiornamenti.