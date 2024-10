Il tuo video non fa views? E Instagram gli abbassa la qualità: lo conferma il CEO

Instagram potrebbe modificare la qualità dei tuoi video se non ricevono abbastanza visualizzazioni, una rivelazione che ha suscitato un acceso dibattito tra gli utenti e i creator. Adam Mosseri, capo di Instagram, ha ammesso che la piattaforma riduce la qualità dei video meno visualizzati, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse server e migliorare l'esperienza generale per gli utenti più seguiti.

Questa scelta viene applicata su base aggregata , ha aggiunto Mosseri, e non a livello individuale per ogni visualizzatore. La piattaforma tende a privilegiare i video di creator con alti volumi di visualizzazioni, offrendo loro una codifica ad alta qualità che richiede maggiore potenza di calcolo e spazio di archiviazione. La logica di Instagram , ha detto Mosseri, si basa su un "gradiente" di qualità piuttosto che su una soglia binaria : più visualizzazioni ottiene un video, maggiore è l'attenzione dedicata alla sua qualità.

La conferma è arrivata durante una sessione "Ask Me Anything", in cui Mosseri ha risposto a un utente che chiedeva: "I video nelle storie perdono qualità nel tempo? I miei sembrano sfocati nei highlight." Mosseri ha spiegato che sì, i video possono perdere qualità nel tempo , poiché Instagram tende a conservare i video con maggiore visibilità su server ad alte prestazioni, mentre quelli meno visualizzati vengono spostati su server più lenti, riducendo così la qualità della riproduzione.

La reazione dei creator

La reazione dei creator, in particolare dei piccoli creatori emergenti, non si è fatta attendere, e le critiche sono state numerose. Alcuni utenti vedono questa politica come un ostacolo per chi sta cercando di crescere su Instagram, poiché rende la competizione ancora più difficile rispetto ai creator affermati. "Questo sistema sembra favorire i creator già affermati e penalizza chi è agli inizi," ha commentato un utente.

Altri creator hanno evidenziato come questa scelta minacci il ruolo di Instagram come piattaforma per la condivisione di foto e video di qualità. "L'essenza stessa di Instagram è ormai legata a metriche di prestazioni, visualizzazioni e coinvolgimento," ha scritto un utente, lamentando che i contenuti vengono declassati se non rispondono a criteri prestazionali elevati. Un altro utente ha aggiunto: "Usiamo tutti questa piattaforma, ma sembra che vi siano livelli e una forma di elitismo sottile che la rende ingiusta."

Il malcontento è particolarmente forte tra artisti, videografi e altri professionisti che si affidano alla qualità dell'immagine come mezzo espressivo. "La qualità dello streaming è essenziale per chi crea contenuti artistici," ha detto un videomaker, spiegando che questa politica danneggia coloro che non si basano solo sul formato del "parlare alla fotocamera" e che necessitano di video ad alta risoluzione per valorizzare il proprio lavoro. Altri utenti, come proprietari di attività che investono in attrezzature costose, si sentono invece frustrati dal vedere i propri contenuti trattati con un livello di servizio inferiore nonostante l'impegno e l'investimento.