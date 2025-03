Immaginate di aver sviluppato un videogioco e di non poterlo dire pubblicamente per non rischiare la vita

Che cosa sta succedendo con Assassin's Creed Shadows? Immaginate di essere dei mastri pasticceri e di rischiare la vita per aver cucinato delle pastarelle alla crema, perché una certa fazione, formata da presunti amanti dell'arte pasticcera, hanno decretato che la vostra non è vera crema, nonostante non l'abbiano assaggiata, solo perché avete cambiato un ingrediente rispetto a quella che considerano l'unica ricetta canonica. Invece di limitarsi a non comprare le pastarelle, come lecito, si organizzano in gruppi e assaltano chiunque ritengano responsabile di quello che considerano un oltraggio alimentare.

Quindi, oltre che contro di voi che le avete cucinate, si scagliano contro i vostri commessi, contro la vostra cassiera e anche contro l'impresa di pulizia che viene di mattina a sistemare il vostro locale. Non solo offendono tutti in ogni modo, senza sentire ragioni, ma si spingono a compiere gesti sempre più estremi, che rasentano le molestie, in un'escalation che mette a rischio la salute fisica e mentale di tutti i coinvolti.