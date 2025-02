Kingdom Come: Deliverance 2 su PS5, PS5 Pro e Xbox a confronto nella video analisi di Digital Foundry

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio di Kingdom Come: Deliverance 2 e Digital Foundry ha messo alla prova le versioni per PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S per constatare il livello di ottimizzazione raggiunto su console dai ragazzi di Warhorse Studios.

Risoluzione e framerate di Kingdom Come Deliverance 2 su PS5, PS5 Pro e Xbox Series

Su PS5 e Xbox Series X il gioco offre le classiche due modalità grafiche Quality e Performance. La prima blocca il framerate a 30 fps e offre una risoluzione nativa di 1440p, upscalta al 4K tramite FSR 2, e propone una vegetazione più fitta, ombre più dettagliate, una migliore occlusione ambientale, riduce il fenomeno del pop-in, oltre a una qualità dell'immagine generalmente migliore grazie alla risoluzione più alta.

La modalità Performance invece abbassa la risoluzione nativa a 1080p ma porta il framerate a 60 fps. Il guadagno in termini di fluidità è ovviamente enorme e fortunatamente entrambe le console riescono a mantere il target di framerate, seppur Xbox Series X mostri il fianco ad alcuni cali in diverse situazioni. Lo scotto da pagare sono immagini meno definite a causa della bassa risoluzione di base. Sia PS5 che Xbox Series X hanno una modalità a 120Hz che permette di superare la soglia dei 60 fps.

PS5 Pro invece propone un unico preset grafico che offre il meglio dei due mondi: una risoluzione nativa di 1296p, upscalata in 4K tramite il PSSR, e 60 fps, con la possibilità anche in questo caso di attivare la modalità 120Hz. Diametralmente opposta la situazione di Xbox Series S. Anche qui abbiamo un unico preset, che purtroppo non va oltre la risoluzione nativa a 1080p upscalata in 4K ma senza l'impiego dell'FSR, offrendo una qualità visiva sostanzialmente peggiore della modalità Performance di Xbox Series X, il tutto con il framerate bloccato a 30 fps.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance 2 sarà disponibile su PC e console a partire dal 4 febbraio. Nel frattempo potete leggere le nostre impressioni dopo averci giocato per 20 ore e fare un ripasso con un trailer che riassume la storia del primo capitolo.