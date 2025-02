Final Fantasy 7 Rebirth parte alla grande su PC, sia nella versione base che nella versione Twin Pack

Square Enix negli ultimi anni ha proposto svariati capitoli di Final Fantasy in esclusiva console per PlayStation, con un accordo anche di esclusiva temporale per tutte le piattaforme. Così è stato anche per Final Fantasy 7 Rebirth, il secondo gioco della serie remake, che è stato prima pubblicato su PlayStation 5 e solo di recente su PC.

La pubblicazione "ritardata" del gioco in versione computer ha forse compromesso i risultati del videogioco? Secondo i dati condivisi da Mat Piscatella, noto analista di Circana, assolutamente no.