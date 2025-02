Final Fantasy 7 Rebirth su PC ottiene una prima patch che migliora stabilità, supporto a DirectStorage e altro

Proprio nei giorni scorsi abbiamo visto che la versione PC di Final Fantasy 7 Rebirth ha tanti problemi tecnici , come era emerso da un approfondimento in video da parte di Digital Foundry, dunque Square Enix a quanto pare ha un po' da lavorare su questo fronte.

La patch 1.001 è disponibile adesso e richiede il download di un pacchetto da 17,65 GB, dunque abbastanza sostanzioso per essere un aggiornamento esclusivamente tecnico, cosa che indica anche la quantità di correzioni che contiene, sebbene le note ufficiali della patch siano piuttosto sintetiche.

Final Fantasy 7 Rebirth su PC ha ricevuto in queste ore una prima patch di notevoli dimensioni, che va a migliorare diversi aspetti del gioco tra stabilità, correzione di bug, upgrade di DirectStorage e altri aspetti che dovrebbero risolvere vari problemi presenti al lancio.

La prima patch su PC

I primi risultati del lavoro di supporto post-lancio sono già visibili nei miglioramenti offerti dalla patch 1.001, che va a correggere diverse imperfezioni tecniche.

Tra gli aggiornamenti applicati troviamo la correzione di diversi bug e un incremento generale alla stabilità.

Andando più nel dettaglio, la patch corregge i preset grafici su Steam Deck e corregge le impostazioni relative a DLSS e anti-aliasing di default nel caso in cui l'upscaler di NVIDIA sia supportato dal sistema.

Tra le maggiori novità c'è inoltre l'upgrade al supporto per la più recente versione di DirectStorage, cosa che dovrebbe anche migliorare i tempi di accesso all'archivio, ridurre i tempi di caricamento e migliorare lo streaming dei dati durante il gioco.

Per conoscere meglio il titolo in questione, vi rimandiamo all'analisi della versione PC che abbiamo pubblicato al lancio di Final Fantasy 7 Rebirth su piattaforma Windows, il mese appena trascorso.