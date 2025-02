ChatGPT può ora eseguire ricerche approfondite e autonome, ma spreca ancora un sacco di risorse

La "ricerca approfondita" opera in modo autonomo, pianificando ed eseguendo una serie di passaggi per trovare i dati necessari, tornando sui propri passi e reagendo alle informazioni in tempo reale, se necessario.

OpenAI ha presentato una nuova funzionalità per il suo chatbot ChatGPT , denominata "Deep Research" (letteralmente, "ricerca approfondita", in italiano). Questa consente a ChatGPT di andare oltre la semplice generazione di testo e di eseguire ricerche approfondite su un determinato argomento, analizzando e sintetizzando informazioni da diverse fonti.

Come funziona "Deep Research" e quanto costa

Con Deep Research si possono porre domande utilizzando testo, immagini e file aggiuntivi come PDF o fogli di calcolo per aggiungere contesto. Il processo di ricerca, che può richiedere dai 5 ai 30 minuti, viene mostrato in una barra laterale con citazioni e un riassunto, che restituisce un livello di trasparenza sul processo utilizzato finora inimmaginabile per il chatbot. La risposta finale viene fornita nella finestra di chat e in futuro sarà anche in grado di includere immagini e grafici incorporati.

OpenAI è consapevole dei limiti della ricerca approfondita, affermando che non è immuna ad allucinazioni e può inventare fatti, avere difficoltà a distinguere tra informazioni autorevoli e voci non confermate e registrare quanto dovrebbe valutare una risposta. Tuttavia, l'azienda ritiene che questa funzionalità rappresenti un passo avanti significativo nel rendere gli strumenti di IA generativa più utili e degni di essere pagati. OpenAI afferma che la ricerca approfondita è in grado di operare al livello di un analista di ricerca.

Questa funzionalità segue da vicino il lancio di Operator, uno strumento che può utilizzare un browser Web per completare attività, ed è simile al prototipo di ricerca Project Mariner che Google ha mostrato a dicembre. La ricerca approfondita viene resa disponnibile"con una versione ottimizzata per gli utenti Pro". OpenAI offre fino a 100 query al mese per coloro che pagano la tariffa mensile di $200 e promette "accesso limitato" per gli utenti Plus, Team ed Enterprise, definendo questa capacità "molto dispendiosa in termini di calcolo".

Un comunicato stampa afferma che il modello che alimenta la ricerca approfondita ha ottenuto un nuovo record di accuratezza su un benchmark di IA chiamato "L'ultimo esame dell'umanità", che richiede risposte a domande di livello esperto. Il modello di ricerca approfondita di OpenAI ha raggiunto un'accuratezza del 26,6% con navigazione e strumenti Python abilitati, ben al di sopra del 3,3% di GPT-4o e del successivo miglior punteggio, il suo modello o3-mini (alto) valutato solo sul testo, al 13%.

Intanto l'app Gemini si aggiorna al modello 2.0 Flash.