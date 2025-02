iPhone 15 domina le vendite del 2024, battendo iPhone 16 Pro Max e iPhone 15 Pro Max

In un risultato che ha sorpreso molti, il modello base iPhone 15 è stato lo smartphone più venduto del 2024 , superando i suoi fratelli maggiori, iPhone 16 Pro Max e iPhone 15 Pro Max, nonostante questi ultimi vantassero specifiche tecniche superiori, tra cui il teleobiettivo tetraprismatico e una maggiore potenza di calcolo. I dati, forniti da Counterpoint Research , evidenziano come il modello standard abbia conquistato il pubblico, grazie anche a promozioni e finanziamenti vantaggiosi che hanno reso iPhone più accessibile a un'ampia fetta di consumatori.

Il successo dell’iPhone 15 e il peso del mercato cinese

L'analisi di Counterpoint Research ha rivelato che l'iPhone 15 ha registrato vendite particolarmente forti negli Stati Uniti e in Cina, mercati che hanno rappresentato quasi la metà delle unità spedite. Sebbene Apple abbia spinto sulle versioni Pro con nuove funzionalità avanzate, il consumatore medio ha preferito il modello base, probabilmente per via del miglior rapporto qualità-prezzo. Inoltre, per la prima volta, le varianti Pro hanno rappresentato più della metà delle vendite complessive di iPhone, segno che il pubblico sta sempre più considerando i modelli premium.

I dati di Counterpoint Research

Secondo il senior analyst Karn Chauhan, le offerte di finanziamento e le politiche di trade-in hanno spinto il trend verso i dispositivi premium, favorendo l'acquisto di iPhone più recenti. Questa tendenza ha anche permesso ad Apple di entrare per la prima volta nella top 5 dei brand di smartphone più venduti in India nell'ultimo trimestre del 2024.