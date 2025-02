Un leak svela Battlefield Labs, la nuova piattaforma per i test della community del nuovo sparatutto di DICE

Queste informazioni sono state condivise prima del tempo dalla sezione notizie del menu principale di Battlefield 4, che prontamente sono state ricondivise sui social. La descrizione afferma che Battlefield Labs Community Test Environment aprirà da prima i battenti in Europa e Nord America , accogliendo inizialmente un numero limitato di giocatori, per poi espandersi maggiormente nel tempo.

Sappiamo da tempo che DICE e vari team della scuderia di Electronic Arts stanno lavorando al prossimo Battlefield e giusto oggi è in programma un annuncio ufficiale circa i test del nuovo capitolo della serie. Un vero peccato che una fuga d'informazioni abbia rovinato la sorpresa, svelando prima del tempo Battlefield Labs , ovvero la nuova piattaforma che darà modo alla community di provare i contenuti in anticipo , prima che vengano integrati nel gioco, fornendo così del prezioso feedback agli sviluppatori.

Maggiori dettagli in giornata

"Battlefield Labs è un nuovo ambiente di test esclusivo che collega un numero selezionato di giocatori direttamente con i nostri sviluppatori. Potrete testare e fornirci un feedback fondamentale per realizzare il miglior Battlefield possibile. Inizieremo con i giocatori in Europa e nel Nord America, per poi espanderci in futuro. Anche se i posti sono limitati, invitiamo tutti a iscriversi".

L'annuncio ufficiale di Battlefield Labs è previsto per le 17:00 italiane di oggi, probabilmente con maggiori informazioni sul funzionamento di questa piattaforma e come prendervi parte. Per il resto, del nuovo Battlefield sappiamo davvero ancora pochissimo, considerando che del resto non è stato ancora presentato in via ufficiale. Abbiamo giusto visto un'immagine teaser lo scorso anno e sappiamo che ci stanno lavorando contemporaneamente quattro grandi studi interni di EA.