Civilization 7 ha ricevuto dei voti molto positivi dalla recensioni internazionali

L'ultima fatica di Firaxis infatti ha ricevuto voti sostanzialmente positivi da parte della critica, con un buon numero di otto e qualche nove. Non manca qualche voto più basso fuori da coro, tra cui spicca un 2 su 5 di Eurogamer. A ogni modo, prima di passare in rassegna le valutazioni internazionali, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Sid Meier's Civilization 7 .

I voti della stampa internazionale per Civilization 7

VGC - 100

Checkpoint Gaming - 90

PlaySense - 90

The Gamer - 90

Destructoid - 90

Hobby Consolas - 89

Xbox Era - 86

Games.Ch - 85

Sector - 85

MGG - 85

Player 2 - 83

GameSpot - 80

Wccftech - 80

VG247 - 80

TechRadar Gaming - 80

INVEN - 80

Gamekult - 70

IGN - 70

CD-Action - 65

Eurogamer.net - 40

Una mappa di Civilization 7

Nella nostra recensione di Civilization 7 vi abbiamo spiegato che le pesanti modifiche alla formula classica della serie a nostro avviso si sono rivelate azzeccate e perfettamente coerenti con il gameplay. Buona parte delle meccaniche degli ultimi episodi sono state riviste e migliorate, in particolare i sistemi legati alla diplomazia e all'esercito. Un peccato che la caratterizzazione dei leader stoni con il resto del gioco e che le epoche si concludano in maniera fin troppo brusca.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Civilization 7 sarà disponibile a partire dall'11 febbraio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, mentre l'accesso anticipato inizierà il 6 febbraio per gli acquirenti della Deluxe o la Founder's Edition. Pochi giorni fa Firaxis ha svelato la roadmap dei contenuti in programma per i mesi successivi al lancio.