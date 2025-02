Le classifiche inglesi di questa settimana vedono Sniper Elite: Resistance in testa

GFK ha pubblicato le classifiche inglesi, relative alla settimana conclusasi il 01/02/2025. In prima posizione troviamo Sniper Elite: Resistance, una nuova uscita. Va notato che l'ultima incarnazione della serie di Rebellion gioca in casa. Vedremo se nei prossimi giorni emergeranno i confronti con le vendite dei capitoli precedenti.

Per il resto in classifica troviamo i soliti nomi, che in alcuni casi ci portiamo avanti da anni. Mario Kart 8 Deluxe conferma la sua seconda posizione e la sua longevità. Probabilmente solo Mario Kart 9 per Nintendo Switch 2 potrà scalfirlo. Call of Duty: Black Ops 6 perde la prima posizione e scende in terza. Nelle prime dieci posizioni ci sono altri giochi per Nintendo Switch: Super Mario Party Jamboree, Minecraft, Donkey Kong Country Returns HD, Animal Crossing New Horizons, Nintendo Switch Sports e Super Mario Bros. Wonder. Insomma, la console di Nintendo ha una presenza massiccia, nonostante sia nella sua fase finale.